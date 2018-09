CLUBNIEUWS. Lees hier de laatste nieuwtjes over de Limburgse voetbalclubs

Naast de profclubs KRC Genk, STVV en Lommel SK telt Limburg ook een heleboel amateurclubs. Ook daar valt natuurlijk heel wat nieuws te rapen. In deze rubriek bundelen we de belangrijkste nieuwtjes uit het amateur- en provinciaal voetbal.

KFC HAMONT '99: Bij Hamont '99 (2A) moet Illias El Arquioui (hamstrings) nog enkele weken revalideren. (bs)

RC PEER: Cedric Buntinx van RC Peer (2A) heeft bij een botsing op training een breukje in één van de middenvoetbeentjes opgelopen en staat zo zes weken aan de kant. (bs)

MAASLAND NO: Bij Maasland NO (2A) heeft Bjorn Smeets de laterale band en kruisband afgescheurd. Hij is out voor ...