Indonesische voetbalcompetitie ligt stil nadat 23-jarige fan doodgeslagen werd met ijzeren staaf

De Indonesische voetbalcompetitie is na het gewelddadig overlijden van een supporter opgeschort.

De 23-jarige Haringga Sirla kwam zondag om het leven toen hij een wedstrijd van zijn favoriete club Persija Jakarta tegen Persib Bandun bijwoonde. Hij raakte toen betrokken bij rellen buiten het stadion. De jongeman kreeg klappen met een ijzeren staaf en overleed aan zijn verwondingen. Zestien mensen werden door de politie opgepakt omdat ze deelnamen aan de rellen.

Sinds 1994 eiste supportersgeweld in Indonesië al zeventig doden. “We moeten dit probleem oplossen. Dat is onze prioriteit. Voorlopig is alle activiteit in de eerste klasse opgeschort”, zo maakte de Indonesische voetbalbond woensdag bekend.