België krijgt geen wildcard voor finaleweek Davis Cup van 2019

De Belgische tennismannen zullen zich begin februari 2019 op eigen kracht moeten plaatsen voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup. De twee wildcards gingen woensdag naar Argentinië en Groot-Brittannië. Die landen zijn, net als de vier halvefinalisten van dit jaar (Frankrijk, Spanje, Kroatië en de VS), automatisch geplaatst.

Woensdagnamiddag gaan in totaal 24 landen in de trommel bij de loting op de hoofdzetel van de Internationale federatie ITF in Londen. België is een van de twaalf reekshoofden.

In de hervormde Davis Cup zullen achttien landen in november 2019, op het einde van het seizoen, in een toernooi van week op één locatie strijden om de titel.

De leden van de Algemene Vergadering van de ITF, waaronder België, keurden de hervorming van de Davis Cup in augustus goed. Het traditionele format, drie dagen tennis met vier enkelwedstrijden en één dubbel tijdens vier lange weekends doorheen het jaar, werd zo geschiedenis. Met de hervorming van de Davis Cup wordt ook de prijzenpot gevoelig opgetrokken.

Hoe de hernieuwde finaleweek er precies zal uitzien, moet nog worden vastgelegd.