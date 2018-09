Voorbijgangers breken binnen in brandende woning en doven vuur met tuinslang

Woensdag omstreeks 12 uur werd de brandweer Zuid-West Limburg opgeroepen voor een woningbrand in de Vogelsancklaan in Heusden-Zolder, ter hoogte van de oprit van de autosnelweg. De bewoners van het huis waren afwezig, maar toevallige passanten wisten te voorkomen dat het vuur zich kon uitbreiden. Ze forceerden een poort en konden een groot gedeelte van het vuur blussen met een tuinslang.

“We kregen binnen dat het er brand was in de Heikant”, zegt brandweerofficier Wouter Vliegen. “Er was op dat moment niemand thuis en iemand die op de bus aan het wachten was tegenover de bushalte “Heikant” had ons verwittigd. Vandaar dat onze mensen naar het verkeerd adres waren gereden.”

“De brand is ontstaan door een verwarmingsinstallatie waarop papier en nog andere spullen lagen. Ze zijn beginnen smeulen door de hitte en hebben de brand veroorzaakt ...