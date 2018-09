Een wandelende fontein en strings als masker: de bizarste looks op de catwalk

Kledingstukken die ontwerpers tijdens de modeweken aan de wereld voorstellen zijn niet allemaal even draagbaar, en soms zelfs ronduit bizar. Een overzicht van de vreemdste creaties die misschien niet meteen in het straatbeeld zullen opduiken.

GCDS

Bij GCDS, voluit God Can’t Destroy Streetwear, gingen ze voor erg onrealistische modellen met drie borsten als knipoog naar de actiefilm uit 1990 ‘Total Recall’. Door de zogenoemde underboob in drievoud zou je bijna vergeten dat de dames ook koersbroeken en rokjes met de allure van een automatje droegen.

Marine Serre

Bizarre looks troef bij deze Franse ontwerpster, met als hoogtepunt een jas vol slotjes - die moet zwaar zijn! Verder in de collectie: een plastic zak en een bowlingbal als handtas.

Philipp Plein

De Milanese modeshows van de Duitse ontwerper zijn altijd een feestje op de catwalk. En deze keer hadden de modellen niet veel kleren nodig om de nieuwe collectie met een vleugje glitter à la Michael Jackson voor te stellen. Want wie heeft ook een broek nodig als er strings bestaan, en waarom geen brede riem als topje?

Fendi, Burberry en Calvin Klein

Ook de grote modehuizen schuwen geen experiment. De koersbroek zijn we intussen al gewoon aan het worden, maar het transparante survivaljasje - lees: wel duidelijke zakken - van Fendi gaf een vreemde combo. Bij Burberry dragen ze een korset boven een jurk en Calvin Klein experimenteert met slabbetjes (?) als rok.

Gucci

De internationale modepers is het erover eens en verwachtte ook niets anders van Gucci: experimentele stuks zijn het handelsmerk van hoofdontwerper Alessandro Michele. Een greep uit het aanbod: een wandelende fontein, een slip voor over een pantalon en zonnebrillen in de vorm van slaapmaskers.

Christian Siriano

In vergelijking met andere gewaagde ontwerpen is deze jurk van de Amerikaanse ontwerper niet extreem bizar, maar toch is het bijzonder moeilijk om de limoengroene accenten aan de schouders niet te verwarren met een ketting van kroppen sla.

Christopher Kane

Hij was het die Crocs introduceerde op de catwalk, nu heeft het opvallende schoeisel plaats gemaakt voor eigenaardige kledingstukken. Deze rok, bijvoorbeeld, draag je niet rond je middel, maar net boven de knie. Opgelet: hoog risico op een vreemde wandelpas.

Gareth Pugh

Nog een designer die binnen zijn eigen stijl altijd licht choqueert op de londense modeweek. Voor komende lente presenteert hij mutsen die je hele gezicht bedekken of maskers die verdacht veel lijken op een stringetje voor je mond en rond je oren.

Jacquemus

De overtreffende trap van oversized? Die beeld het Franse huis Jacquemus uit met een tas waar je - neem het van ons aan - nooit je autosleutels in terugvindt.

Moschino

En als je een statement wil maken, kan je bij het Italiaanse Moschino terecht. Ontwerper Jeremy Scott maakte een morphsuit waarmee je als twee druppels water op een stoffen paspop lijkt. Een reuzegrote lintmeter doet dienst als decoratieve sjaal.