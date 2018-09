Rus die eerder al veertig diefstallen pleegde, krijgt 4 jaar cel

Dilsen-Stokkem / Houthalen-Helchteren -

Een Russische man moet voor vier jaar de cel in en een geldboete van 4.000 euro betalen voor het plegen van zes diefstallen in verschillende Okay-winkels. In het filiaal in Dilsen-Stokkem werd hij uiteindelijk betrapt. Samen met twee vrienden uit Georgië schuimde hij volgens de procureur het hele land af. Zij krijgen celstraffen van dertig maanden.