Kiabi opent eerste winkel in Vlaanderen

In de Brugse Steenstraat opent op zaterdag 29 september een Kiabi-winkel de deuren. De Franse confectieketen realiseerde de afgelopen twee jaar al zes winkels in ons land, maar nu is voor het eerst Vlaanderen aan de beurt.

In 2016 opende de allereerste Kiabi-winkel in België: Kiabi Docks in Brussel. Daarna volgden vestigingen in Charleroi, Brussel, Anderlecht en nu dus ook Brugge. Het gaat om een groot pand in de Steenstraat van twee verdiepingen.

“We zijn heel trots om Kiabi in Vlaanderen te introduceren. In Brugge nog wel, een stad die doet dromen, die internationaal bekend is en die met haar toeristen toch een venster op de wereld is. We kijken ernaar uit om de 120.000 Bruggelingen extra gezellige momenten van shopplezier aan te reiken”, klinkt het in een persbericht.

Kiabi brengt betaalbare mode voor het hele gezin. Dat gaat van baby's en kinderen tot (zwangere) vrouwen en mannen. Het is zowat de Franse tegenhanger van C&A en H&M.