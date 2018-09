Tot welke leeftijd is het oké om een baby bij de ouders te laten slapen?

Een baby in de eerste maanden bij zijn ouders laten slapen, is geen verwennerij. Rond de eerste verjaardag wordt het wel tijd om het kind naar zijn kamer te verhuizen.

Veel aanstaande ouders weifelen erover: waar moet de baby slapen? Meteen na zijn geboorte op z’n eigen kamertje, of eerst nog een poosje bij papa en mama?

Wie die vraag stelt aan Kind & Gezin, krijgt een resoluut antwoord: laat een baby zeker zes maanden en bij voorkeur tot hij een jaar oud is, ’s nachts bij de ouders op de kamer slapen, in een eigen bed naast dat van zijn ouders. Het risico op wiegendood wordt zo bijna gehalveerd. Voor een borstvoedende moeder is het ook handig om een hongerige ...