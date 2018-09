Politieprotest aan Limburgse justitiehuizen tegen vrijlating moordenaar Kitty: “Is politieleven maar 10,5 jaar waard?”

Aan de justitiegebouwen in Hasselt en Tongeren hebben woensdag rond 11 u een 150-tal agenten geprotesteerd tegen de vervroegde vrijlating van de moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuyzen. Met een stille actie uitten ze hun ongenoegen dat Noureddine Cheikhni vrijkomt met een elektronische enkelband nadat hij een derde van de dertig jaar gevangenisstraf uitzat voor de moord uit 2007 in Lot. “Het kan niet dat een politieleven maar 10,5 jaar waard is.”

Geen loeiende sirenes of luid protest aan de justitiehuizen, maar wel een stille actie. “Dat doen we gedurende een halfuur aan alle Belgische justitiehuizen”, verduidelijkt Joeri Hendriks, provinciaal ondervoorzitter van politievakbond VSOA. Samen met de collega’s van het NSPV verzamelden ze gedurende een halfuur in Tongeren en in Hasselt.

“Wij kiezen voor een stille actie omdat ...