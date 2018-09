Gwyneth Paltrow opent Goop-boetiek in Londen

Goop startte tien jaar geleden met een simpele nieuwsbrief, maar vandaag is het lifestylemerk van Gwyneth Paltrow volgens de New York Times zo'n 210 miljoen euro waard. En aan die expansie lijkt voorlopig geen einde te gaan komen. Zo opende ze nu een eerste pop-upwinkel in Londen.

Toen Goop in 2008 van start ging, wou Gwyneth Paltrow enkel een soort van nieuwsbrief sturen naar enkele van haar vriendinnen. Dat deed ze vanuit Londen, waar ze vijf jaar lang woonde met haar ex-man Chris Martin. Uiteindelijk groeide Goop uit tot een lifestylemerk dat onder meer mode en cosmetica verkoopt, maar ook peperdure seksspeeltjes. En sinds kort hoort bij dat imperium nu ook een pop-upwinkel.

Die opende zopas de deuren in de Londense wijk Nothing Hill en blijft er tot eind januari. "Het is onze eerste internationale pop-upstore", vertelt Elise Loehnen, de rechterhand van Gwyneth Paltrow, in een interview met The Guardian. "Het moest en zou Londen worden, niet enkel omdat we onze verjaardag vieren, maar ook omdat dit de plaats is waar alles begon."

In de shop in 188 Westbourne Grove worden heel wat spulletjes verkocht die Goop zelf aanbiedt via de website. Enkele foto's geven alvast een voorproefje van wat je er kunt verwachten.