Hoogzwangere Pippa Middleton laat zich nog eens zien

Pippa Middleton, de 35-jarige zus van de hertogin van Cambridge die momenteel hoogzwanger is, heeft zich dinsdag nog eens laten zien in Londen. Over enkele weken zal ze bevallen van haar eerste kindje. Dat meldt de Britse pers.

Pippa Middleton werd gezien toen ze de Kensington gym verliet in een bloemenjurk, diepblauwe jas en sneakers. Volgens de Britse media had ze er net een prenatale zwemles opzitten. In een eerder interview gaf de brunette toe dat ze de sport beoefende in aanloop naar het moederschap. “Zwemmen tijdens de zwangerschap geeft me een heerlijk gevoel van gewichtloosheid. Vanuit mijn persoonlijke ervaring zou ik vol vertrouwen zeggen dat het de leukste vorm van lichaamsbeweging is sinds ik weet dat ik moeder word.”

Foto: Photo News

De jongere zus van Kate Middleton is sinds vorige zomer getrouwd met ex-racepiloot en steenrijke zakenman James Matthews. In juni van dit jaar kondigen ze aan dat ze hun eerste kindje verwachten. Als alles volgens plan verloopt, krijgen prinsen George en Louis en prinses Charlotte er in oktober een neef of nichtje bij.

Foto: Photo News