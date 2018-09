Op zondag 14 oktober dingen 5.480 kandidaten naar uw stem voor een zitje in de gemeente- en provincieraad. Al deze kandidaten stellen zichzelf op maandag 1 oktober aan u voor in onze unieke verkiezingsbijlage. Vanochtend werd de gids gedrukt in onze drukkerij in Paal, en enkele tientallen kandidaten mochten de eerste exemplaren zelf in ontvangst komen nemen.