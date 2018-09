“Koningin Paola met spoed naar het ziekenhuis gebracht wegens herseninfarct”

Koningin Paola is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze een herseninfarct heeft gekregen. De 81-jarige was vannacht in Venetië, maar zal vanmiddag naar het ziekenhuis van Melsbroek overgevlogen worden. Dat meldt de Franstalige nieuwssite RTBF.

Koningin Paola was in haar geboorteland Italië om haar verjaardag te vieren. De echtgenote van Albert II is immers nog maar net op 11 september 81 jaar geworden. Momenteel waren de Belgische monarchen aan het vieren in Venetië, maar daar kreeg de koningin met ernstige gezondheidsproblemen te kampen.

Er zijn nog geen details bekend over haar toestand, maar volgens de Franstalige openbare omroep heeft de koningin een herseninfarct gehad, in de volksmond ook wel “beroerte” genoemd. Bij zo’n cerebrovasculair accident valt de bloedvoorziening in de hersenen stil, waardoor ook zuurstof en voedingsstoffen moeilijker tot bij het brein geraken.

Gezondheid steeds slechter

Al enkele jaren moet de koningin het rustiger aan doen door hartritmestoornissen. Bovendien lijdt ze aan osteoporose, een botaandoening waardoor ze bij twee opeenvolgende valpartijen eerst een ruggenwervel en later een heup brak. “Die medische tegenslagen tastten haar levenskwaliteit heel erg aan. Ze revalideerde moeizaam en was maandenlang bedlegerig”, vertelde hartchirurg Hugo Vanermen eerder al aan Het Nieuwsblad.

Het is dan ook niet de eerste keer dat koning Paola opgenomen werd in het ziekenhuis. Een overzicht.

• 10 maart 2017: Paola mag na drie weken de Cliniques Universitaires Saint-Luc verlaten, waar zij iets langer dan drie weken heeft verbleven om te herstellen van een heupbreuk na een val.

• December 2016: Paola wordt in de Cliniques Universitaires Saint-Luc in Brussel opgenomen voor een werverlfractuur. Ze had de breuk opgelopen na een val.

• September 2015: Paola wordt even in een Italiaans ziekenhuis opgenomen na een beroerte op vakantie in haar geboorteland. Ze keert vervroegd terug om uit te rusten in Belvédère.

• Augustus 2015: Het koninklijk paleis laat weten dat koningin Paola enkele weken niet in het openbaar zal te zien zijn. “Ze moet rust nemen om medische redenen.”

• Oktober 2013: Koningin Paola wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Het Koninklijk Paleis meldt dat het om een goedaardige urologische aandoening gaat.

• Augustus 2006: Koningin Paola wordt in het ziekenhuis opgenomen. Ze heeft op vakantie in Sicilië haar arm op twee plaatsen gebroken na een val.