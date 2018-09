Buckingham Palace verkoopt replica van de verlovingsring van Meghan Markle

Droom je van een spectaculaire verlovingsring zoals Meghan Markle er een kreeg van prins Harry, maar heb je geen honderduizenden euro's op overschot? Daar heeft Buckingham Palace iets op gevonden. Voor heel wat minder geld kun je in hun webshop een replica op de kop tikken.

De verlovingsring die prins Harry om de vinger van Meghan Markle schoof, is er eentje gemaakt met geel goud en drie diamanten: de grote uit Botswana en de twee andere kleinere kwamen van de ring van zijn moeder prinses Diana. Een peperduur stuk dat zo'n 400.000 euro zou hebben gekost. Harry ontwierp bovendien zelf het juweel voor zijn toen toekomstige bruid. Een uniek stuk dus en bijna onbetaalbaar.

Maar niet getreurd. Bij Buckingham Palace verkopen ze nu naast koekjes, servies, tassen en T-shirts ook een replica van die verlovingsring. Wie zich een beetje Meghan wil wagen, telt daar zo'n 33 euro voor neer. Flink goedkoper dus dan het origineel, maar het gaat dan ook om een exemplaar met kristallen in plaats van diamanten en een ring van metaal in plaats van goud.

Alleen op pad

Hoewel ze ondertussen is getrouwd en toen haar trouwring kreeg, draagt ze haar verlovingsring nog regelmatig. Zo ook toen ze dinsdag voor het eerst alleen officieel event bijwoonde. In een zwarte jurk van Givenchy straalde ze op de opening van de tentoonstelling 'Oceania' in de Royal Academy of Arts in Londen.