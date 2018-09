Blijft het licht dan toch aan deze winter? Minister Marghem heeft oplossing: “We hebben nog eens 750 megawatt gevonden”

Het dreigend stroomtekort in ons land lijkt afgewend. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) heeft nog een stroomreserve gevonden in Vilvoorde. Toch zal het waarschijnlijk ook nodig zijn om een beroep te doen op onze buurlanden om te voorkomen dat België in november in het donker zit.

Het Federaal Planbureau waarschuwde deze week dat we afstevenen op een energietekort in deze winter. Vanaf oktober liggen zes van de zeven kerncentrales plat voor onderhoud en herstellingswerken. Om een algemene black-out te voorkomen, kan daarom mogelijk het afschakelplan in werking treden, waardoor meerdere gemeenten geen stroom meer krijgen.

Vilvoorde

Bij RTL laat minister Marghem nu weten een oplossing voor het dreigende tekort hebben gevonden. Zo vond ze nog eens 750 megawatt. Een derde daarvan komt van de gascentrale in Vilvoorde. Engie Electrabel sloot een overeenkomst voor 250 megawatt met de Bulgaarse eigenaar, Energy Market. “Daarnaast kan de groep tijdens de piekuren de productiviteit van de gascentrales opdrijven met 100 megawatt, klinkt het in een persbericht.

Engie Electrabel geeft een garantie voor de overige 400 megawatt. De ene helft moet van “ondersteunende eenheden” komen. Verder worden “bijkomende oplossingen voor een minimum van 200 megawatt bestudeerd”.

Buitenland

Toch moet er ook nog stroom uit het buitenland worden gehaald. Daarvoor deed Marghem een beroep op Duitsland, Frankrijk en Nederland. De drie landen hebben ingestemd ons te helpen, aldus de minister.

“Eerste stap”

De minister benadrukt dat de 750 MW een eerste stap betekent, maar nog niet voldoende is. “Maar ik blijf vechten voor elke megawatt. Engie moet verdere inspanningen leveren.” Marghem roept nog een task force samen, onder leiding van haar kabinet, samen met het kabinet van de premier, netbeheerder Elia, energieregulator CREG en de groep Engie-Electrabel. “Ik blijf gaan voor elke capaciteit aan de laagste prijs”, besluit de MR-politica.