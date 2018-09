Nog nooit eerder gebeurd: België voert nu al massaal veel stroom in

De elektriciteits­producent Electrabel en Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, komen vandaag in de Kamer uitleggen hoe zij de energiebevoorrading voor de maand november denken te verzekeren. Daar is grote onzekerheid over ontstaan, nu blijkt dat België het in die maand met slechts één kerncentrale zal moeten stellen.

Als ons land dan wordt getroffen door een koudeperiode en het elektriciteitsverbruik piekt, dreigt een ernstige energieschaarste. ­Vorig jaar was er in november zo’n koudeperiode ...