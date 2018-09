Mode Modellen lopen op het water voor Saint Laurent

Al enkele seizoenen presenteert Saint Laurent zijn collecties aan Trocadéro bij de Eiffeltoren. Het maakt dat niet enkel diegenen die een kaartje hebben kunnen bemachtigen getuige van de modeshow kunnen zijn, maar ook heel wat gewone Parijzenaars. En of die dinsdag iets spectaculairs voorgeschoteld kregen. Voor de gelegenheid werd het plein omgetoverd tot een infinity pool met enkel de Eiffeltoren en valse palmbomen als lichtbron. Creatief directeur Anthony Vaccarello creëerde zo een gitzwarte, sexy sfeer waarbij topmodellen zoals Kaia Gerber, Anja Rubik en Freja Beha Erichsen door het water moesten lopen. En de kleren? De collectie bestond uit heel wat maatpakken waarin ook rocker Mick Jagger zich in zijn nopjes zou voelen, Daarnaast waren er opvallend veel badpakken, shorts en cowboyinvloeden te bespeuren. Vaak even zwart als de achtergrond waartegen alles zich afspeelde.