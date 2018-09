“Historische topprestatie voor Belgisch basket”: Belgian Cats beleven sprookje op eerste WK ooit

Wat een stunt. Wat een scenario. Het was nog maar het eerste WK ooit voor de Belgische basketmeisjes, en ze moesten met maar liefst acht punten verschil winnen van vicewereldkampioen Spanje om door te stoten. De reus tegen Klein Duimpje. Maar in de slotseconde gebeurde wat niemand voor mogelijk hield: het ging van 70-63 naar 72-63 dankzij een punt van Emma Meesseman. De “Jaaaaaaaaaa! Jaaaaaaaa!” van co-commentator Caroline De Roose was om kippenvel van te krijgen. “Een historische topprestatie”, genoot trainer Philip Mestdagh na.

Mestdagh was net als zijn spelers in de wolken na de 72-63 overwinning tegen Spanje dinsdag op de wereldbeker vrouwenbasket in Tenerife. Dankzij de overwinning met meer dan 8 punten verschil plaatsten de Belgian Cats zich rechtstreeks voor de kwartfinales op hun allereerste wereldbeker ooit.

“Ik ben zeer trots op mijn speelsters. We hadden op voorhand getekend voor een overwinning met één punt en een tweede plaats, zodat we tegen China of liever zelfs Senegal konden spelen”, zei Mestdagh. “Maar we merkten dat we goed in de match zaten na een kwartier. Bij de halftime hadden we zeven punten voorsprong. We moesten dus een beslissing nemen, wetende dat Spanje zeker zijn defensie zou versterken. Wat het ook gedaan heeft, maar met veel fouten. Tot het einde zijn we voluit gegaan. Spanje kwam terug tot 7 punten en we hadden nog 1,9 seconden te gaan. We hadden een goede ‘play’ nodig en dan maakt Emma (Meesseman) die korf waarbij we ons plaatsen voor de top acht van de wereld.”

Na de bronzen medaille in Praag vorig jaar, toen we voor het eerst sinds tien jaar de eindfase speelden van een Europees kampioenschap, kan België de kwartfinales van een wereldbeker bereiken bij zijn eerste deelname. En dat tegen Spanje, olympisch vicekampioen, vicewereldkampioen en Europees kampioen.

“Het was al een historische topprestatie in Praag”, zei Mestdagh. “Vandaag leveren we een nieuwe topprestatie, maar vooral ook vanwege de manier waarop. We hebben met een enorme intensiteit gespeeld en met veel maturiteit. We zijn zeer blij voor het Belgische basket.”

Heldin Meesseman: “Explosie van vreugde”

Emma Meesseman was met het beslissende punt in de allerlaatste seconde de heldin van de avond. Met nog welgeteld 1,1 seconde op de klok liep ze slim weg bij een inworp vanaf de zijkant en nette ze de bal in één beweging. “Op dat moment waren we echt geconcentreerd. We wilden zo gefocust mogelijk blijven, ondanks de sfeer en de inzet, op de uitvoering van de spelfase zoals de coach gevraagd had. Hij dacht dat die kon werken”, zei Meesseman over haar laatste actie. “Ik herinner me het vervolg dus niet goed, want er was de euforie van de supporters, de speelsters, de coach. Het was zo’n explosie van vreugde.”

Ondanks statistieken die iets minder uitzonderlijk waren dan gewoonlijk, is Meesseman de op een na beste speelster uit de poulefase van de wereldbeker, na de Australische Liz Cambage. Meesseman haalt gemiddeld 24,3 punten, Cambage 30,3. Ze maakte wel het meeste rebounds tot nu toe, met 13,3 gemiddeld per match.

Meesseman scoorde negentien punten en maakte acht rebounds tegen Spanje. “We waren al voor de wedstrijd overtuigd dat er iets mogelijk was. We hadden Spanje goed bestudeerd en al tegen Japan (zondag, nvdr) speelden we met veel energie, door meermaals terug te keren in de wedstrijd. We hebben die energie vandaag gebruikt. Dit is historisch voor het Belgische vrouwenbasketbal. Het is ongelofelijk dat zoveel supporters naar hier zijn gekomen.”

Ann Wauters: “Geen woorden voor”

Ann Wauters kwam na de kwalificatie van de Belgian Cats voor de kwartfinales van het WK woorden tekort. “We hadden twee kansen om ons te plaatsen, vandaag (dinsdag) en in de barrage. We hebben de kans vandaag gegrepen. Dat is ongelofelijk. Ik heb er geen woorden voor!”, reageerde ze na de stuntzege tegen Spanje.

“Vanaf het begin zaten we goed in de match. We voelden dat er iets mogelijk was. Ik voelde mij ook goed van bij de opwarming. Vandaag kregen we onze kans en we hebben die gegrepen. Spanje heeft echt gespeeld om te winnen maar wij hebben de mogelijkheden benut.”

Wauters had ook woorden van lof voor Emma Meesseman, die de beslissende korf maakte. “Ik had kort daarvoor een fout gemaakt en dacht ‘Oh nee, het is toch niet waar’. Maar Emma was uitzonderlijk. Ze werd uitstekend aangespeeld door Kim Mestdagh en stond zo vrij. Nu gaan we echt genieten van dit historisch moment voor het Belgische basket!”

Kim Mestdagh: “Historisch voor België”

Kim Mestdagh had met 21 punten een groot aandeel in de zege tegen Europees kampioen Spanje. “Dit is gewoon fantastisch”, zei ze na afloop. “Het was het perfecte scenario dat we in de slotseconde de korf maken die ons bij de top acht van de wereld plaatst. We zeiden vooraf dat we voor de overwinning zouden spelen en dan wel zouden zien hoe de match zou verlopen.”

“Wij hebben er veertig minuten voor geknokt. Tegen Japan kwamen we in de slotfase misschien wat maturiteit tekort maar tegen Spanje deden we het op ervaring. Dit is historisch voor België!”

Ons land speelt nu tegen de winnaar van de partij tussen Frankrijk en Turkije voor een plek in de halve finales.