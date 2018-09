Vijftigste verjaardag een rustige mijlpaal? Niet voor Will Smith

De Amerikaanse acteur Will Smith is vijftig jaar geworden, en dat vierde hij op een wel heel bijzondere manier. De ‘Fresh Prince of Bell-Air’ gunde zichzelf de sprong van zijn leven: hij sprong uit een helikopter om de pracht van de imposante Grand Canyon te ontdekken. “Kinderen, probeer dit niet thuis”, grapte hij nog.

Bij een verjaardagsfeestje - hoe indrukwekkend ook - kunnen je geliefden natuurlijk niet ontbreken. En dat was ook bij de acteur niet anders. vrouw Jada Pinkett Smith (47), zonen Trey (25) en Jaden (20), en dochter Willow (17) gaven nog snel een groepsknuppel voordat Will, bekend van onder andere ‘Men In Black’ en ‘Independence Day’, zich aan de sprong waagde. Alle fans konden het avontuur volgen via livestream.

Stunt

Maar het bungeejumpen was niet alleen een verjaardagscadeautje, het was ook een uitdaging. In juli daagde het team van de YouTube-serie ‘Yes Theory’ hem al uit. “Will, je bent misschien niet bang van robots, buitenaardse wezens en zombies, maar laten we het even een niveautje verder brengen: wij dagen je uit tot een bungeesprong uit een helikopter.”

De acteur mag dan wel vijftig jaar geworden zijn, zijn wilde haren is hij duidelijk nog niet kwijt. “Ik ken geen angst. Anders zou ik dat wel toegeven”, zei Smith aan ‘Good Morning America’. Smith aarzelde dan ook niet, maar had wel meteen drie belangrijke voorwaarden. Hij zou er ten eerste een echte stunt van maken voor het goede doel. Ten tweede kon hij enkel springen na de opnames voor zijn meest recente film. En de locatie moest de Grand Canyon zijn.

De smaak te pakken

Will Smith heeft besloot om niet alleen op 25 september zijn verjaardag te vieren. Hij gaat nog veel verder dan dat. “Vijftig worden, is echt speciaal voor mij. Dus ik vier het gewoon een jaar lang!” lachte hij. Daarmee wil hij de periode van financiële schulden (ter waarde van miljoenen dollars!) door problemen met de belastingen achter zich laten en zich focussen op zijn succesvolle carrière in de film- en muziekindustrie.