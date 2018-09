We hebben de eerste nachtvorst van de herfst al achter de rug

U hebt het vanochtend waarschijnlijk ook gevoeld toen u buiten kwam: we hebben een heel koude nacht achter de rug. Voor het eerst is deze herfst de temperatuur op een officieel station in ons land zelfs onder het vriespunt gedaald. In de Hoge Venen is op weerstation Elsenborn afgelopen nacht 2,5 graden vorst gemeten. Aan de grond was het met -4 graden nog kouder. Om 02.00 uur was het -0,3 graden. Daarna werd het kouder en de laagste temperatuur werd rond zonsopkomst gemeten. Daarna steeg de temperatuur in een uur tijd boven nul.

In de rest van het land is het niet tot vorst gekomen. Wel heeft het op verschillende plaatsen aan de grond gevroren.

Vorig jaar hebben we veel langer moeten wachten op de eerste vorst. Pas op 30 oktober daalde de temperatuur in Elsenborn in de avond naar -0,4 graden. In de nacht naar 31 oktober werd het uiteindelijk -2,3 graden.

Komende nacht kan het in de Hoge Venen opnieuw een paar graden vriezen. Op andere plaatsen is alleen kans op een beetje vorst aan de grond. Later in de week vallen de minima wat hoger uit en neemt de kans op lokale vorst af. Voorlopig hoeven we geen officiële vorst te verwachten. Vorig jaar kwam het pas in de avond van 1 december op het hoofdstation in Ukkel tot vorst. Toen hield de kou wel meteen een dag aan en werd 2 december een officiële ijsdag.