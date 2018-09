Nieuwe teamgenoot Max Verstappen: "Ik wil hem niet kapotmaken"

De Fransman Pierre Gasly is volgend seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen en dat belooft spektakel te geven. Gasly zijn ambities zijn duidelijk, de strijd aangaan met Verstappen, al wil hij Verstappen niet "kapotmaken".

Tijdens een interview met Olav Mol werd hem gevraagd wat hij verwacht van zijn overstap naar Red Bull Racing, hoe snel hij zich volgend jaar verwacht aan te passen aan zijn nieuwe omgeving.

"Je hebt altijd tijd nodig om aan alles te wennen maar hopelijk zal ik snel goed samenwerken met het team en me goed voelen in de wagen," aldus Gasly tegenover Olav Mol van 'Ziggo Sport'.

"Ik ken het team van Red Bull Racing al enige tijd en op hun vraag heb ik al in de simulator plaatsgenomen en ik hoop ben ik er snel op mijn gemak."

Verstappen werd vervolgens gevraagd of hij Max Verstappen wil 'vernietigen'. Die woorden wou Gasly zich niet in de mond laten leggen.

"Het is niet mijn wens om Max kapot te maken. We zijn twee rijders en uiteraard ga ik mijn uiterste best doen," aldus Gasly. "Ik wil de beste F1-piloot op de grid zijn en Max heeft dezelfde wens."

"Het is erg mooi om iemand naast je te hebben die zo snel is, zo breng je het beste in iemand naar boven. We gaan geweldige tijden tegemoet," besloot Gasly.

