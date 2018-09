Droge dag met veel zon, maximumtemperatuur tikt dicht tegen de 20° aan

Het wordt woensdag opnieuw zonnig met enkel wat hoge wolkensluiers, vooral dan ‘s ochtends. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden, bij een zwakke wind uit zuid tot zuidwest of uit veranderlijke richtingen. Ook volgende nacht verwachten we helder weer en dalen de minima naar waarden tussen 2 en 7 graden. De wind waait zwak uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen, meldt het KMI.

Donderdag is het nogmaals zonnig. De maxima liggen rond 20 of 21 graden in het centrum van het land bij een zwakke zuidwestelijke wind.

Vrijdag trekt een zwakke storing langzaam vanaf het noorden door ons land met veel bewolking. Af en toe kan er wat lichte regen vallen. In Belgisch Lotharingen kunnen de maxima nog oplopen tot 19 graden, in de rest van het land stijgt het kwik niet veel hoger dan 14 of 15 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit noord tot noordoost.