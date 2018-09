Premier Michel ontmoet Rohani: “Moeten wij altijd de VS volgen?”

“We zijn niet naïef over Iran en over de regionale rol die het speelt”, zei Michel dinsdagavond na zijn gesprek met Rohani. Foto: BELGA

Enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump vanop het podium van de Verenigde Naties een oproep tot een wereldwijd isolement van Iran lanceerde, heeft premier Charles Michel in New York een onderhoud gehad met Iraans president Hassan Rohani. “Moeten wij altijd honderd procent de Verenigde Staten volgen, zelfs tegen onze eigen visie en belangen in?”

“We zijn niet naïef over Iran en over de regionale rol die het speelt”, zei Michel dinsdagavond na zijn gesprek met Rohani. “Maar het akkoord over de nucleaire ontmanteling van Iran biedt een kanaal voor dialoog, om de krachten binnen Iran aan te moedigen die het land willen moderniseren, de economie willen versterken en bereid zijn om zich te engageren voor een de-escalatie op nucleair vlak.”

Dit voorjaar stapte Trump uit de nucleaire deal met Iran en voerde hij opnieuw economische sancties in tegen het land. Die viseren ook buitenlandse bedrijven die zaken willen blijven doen met Teheran. De Europese Unie nam maatregelen om Europese bedrijven te beschermen, maar niettemin vertrokken een aantal grote Europese multinationals uit het land uit vrees voor Amerikaanse represailles.

Meer ruimte voor China?

Michel erkent dat de Amerikaanse druk hoog is, maar “we kunnen niet aanvaarden dat de VS beslissen in welke regio’s in de wereld de Europese bedrijven zaken mogen doen en economische activiteiten mogen hebben”. Bovendien rijst volgens de eerste minister de vraag wie dan de plaats van Europa zal innemen. “Het gevolg is meer ruimte voor de Chinese economie in Iran.”