Antwerp Giants nemen met winst in Italië optie op hoofdtoernooi

De Telenet Giants Antwerpen hebben met een mooie collectieve prestatie op een schitterende manier in Italië gewonnen tegen topploeg Cantu. Een mooie uitgangspositie in de beslissende voorronde van de Champions League was de inzet van deze wedstrijd. De terugmatch is op zondag 30 september om 18.00 u in de Lotto-Arena.

Vooral Jae’Sean Tate gaf voor de derde keer op rij met een double-double (18 puten, 11 rebounds) zijn visitekaartje af. “Ik speel altijd met veel inzet en energie, maar nu probeer ik een verlenging van mijn contract uit de brand te slepen. Ik hou van deze jongens en zou heel graag hier blijven. Mijn overeenkomst loopt zondagavond af. Hopelijk krijg ik snel zekerheid.”

Normaal werkt coach Roel Moors zijn wedstrijden af met rotaties met tien spelers. Deze keer niet. “Dat was een bewuste keuze. De kwalificatie is het belangrijkste. We hadden maar een korte voorbereidingsperiode voor deze match, maar toch voldoende om Cantu te analyseren. We wisten waar we voor stonden. Met Gaines en Blakes hebben ze heel goede spelers, maar ze spelen niet echt als ploeg. Dat hebben wij wel gedaan met vijf jongens in de dubbele cijfers. De Champions League halen is voor deze selectie heel belangrijk. Ook de spelers die deze keer minder of niet gespeeld hebben gaan daarvan profiteren in de toekomst.”

De Giants begonnen de wedstrijd met twee bommen op rij, maar stonden na het eerste kwart met 22-13 in het krijt. “We hanteerden toen iets te veel dat wapen met liefst tien pogingen. We hebben daar wel wat met vuur gespeeld. Gelukkig konden we het tij in het tweede wedstrijdgedeelte keren”, aldus coach Moors. Halfweg stonden de Giants 40-42 voor door schitterend werk van Lee, Tate en Sanders.

Na de pauze gingen de Giants op hun elan verder.(55-61) Eenmaal stak de thuisploeg nog de neus aan het venster bij 70-69, maar de bezoekers hielden stand. Mede door het reboundoverwicht. “Het viel uiteraard mee dat hun grootste speler Udanoh halfweg al vier fouten had, maar toch. Mijn jongens hebben dat uitstekend gedaan”, aldus nog coach Moors.

Uiteindelijk kon de wedstrijd winnend afgesloten worden met 76-84.

“Een prachtig resultaat, maar we staan nog nergens. We zijn er nog bijlange niet. De belangrijkste veertig minuten komen er nu zondag aan. Uiteraard is het leuker om met een overwinning op zak aan de opworp te komen. Voetjes op de grond en het zondag afmaken”, vertelde coach Roel nog.

Bij kwalificatie volgen mooie affiches in een groep met oa Dijon, Fuenlabrada, Bamberg en Athene.

CANTU : Gaines 23, Mitchell 10, Calhoun 4, Blakes 17, Udanoh 8, Parillo 0, Davis 8, Tassone 0, Quaglia 0, Tavernari 6

ANTWERP GIANTS : Lee 16, Tate 18, Vanwijn 16, Bako 8, Dudzinski 10, Donkor 0, Sanders 13, Schoepen 0, Kalinoski 3