Hanne van K3 gaat trouwen

Papa’s overal ten lande kunnen hun hoop opbergen: Hanne (24), het roodharige K3’tje, gaat trouwen. Haar vriend Jorn heeft haar na acht jaar ten huwelijk gevraagd.

Terwijl haar collega Marthe sinds kort weer single door het leven gaat, zet K3’tje Hanne Verbruggen een volgende stap in haar relatie: ze gaat trouwen met haar vriend Jorn Sarens. Dat verklapte ze dinsdagavond aan James Cooke in Gert Late Night. “Jorn heeft me net ten huwelijk gevraagd, op vakantie in Portugal. Hij is zelfs op zijn knie gaan zitten. Op een heel mooie plek, waar we helemaal alleen waren”, klonk het in de rubriek Bedgeheimen.

De twee zijn intussen acht jaar een stel. Ze leerden elkaar kennen via de Mechelse scouts, waar Hanne Akabe-leidster was voor mensen met een beperking. Tot haar deelname aan K3 Zoekt K3, in 2015. En waarom hij de ware is, wou James nog weten. “Ik hou van stoere, mysterieuze mensen. En Jorn is heel mysterieus”, zei ze. Of zoals ze het eerder formuleerde in Instagram: “Hij is mijn beste maat, speelkameraad, steun en toeverlaat.”

Hanne stelde Jorn zelf al eens de vraag waarom hij denkt dat hun relatie K3 overleeft. “Hij zei dat dat komt door mij. Door K3 ben ik zelfzekerder en volwassener geworden. Je kan niet eeuwig een klein meisje blijven en maar goed ook.”

En waarom niemand tot nog toe haar verlovingsring had opgemerkt? “Ha, ik heb die niet altijd aan.” (lacht)