Belgian Cats stunten: zege tegen Europees kampioen Spanje en rechtstreeks naar kwartfinale

De Belgian Cats hebben voor heus stuntwerk gezorgd op het WK basketbal in Spanje. Gastland Spanje, vice-wereldkampioen, vice-olympisch kampioen en regerend Europees kampioen, werd na een heuse thriller met voldoende verschil geklopt: 72 - 63. Wat volstond voor een rechtstreekse plaats in de kwartfinale.

Met nog één seconde te gaan, stonden de Belgian Cats zeven punten voor tegen Europees kampioen Spanje. Knap, maar ze hadden er acht nodig om zich rechtstreeks te plaatsen voor de kwartfinales van het WK, zoniet werden de Cats veroordeeld tot het spelen van barragewedstrijden. En toen ging de bal naar Emma Meesseman...

De Belgische basketbalvrouwen begon geweldig aan hun partij tegen Europees kampioen en vicewereldkampioen Spanje. De Cats acteerden met veel intensiteit en flair en namen via Linskens, Kim Mestdagh en Delaere het heft in handen. Via 11-9 ging het naar een 19-15-bonus na het eerste kwart. De Spaanse sterspeelster Torrens kreeg steun van Xargay, maar de Cats bleven koel en liepen na 25-22 en 29-27 door toedoen van Meesseman weg naar een 39-27-score halfweg.

In het derde kwart hadden de Cats bij 43-32 voor het eerst de groepswinst in handen – daarvoor moesten ze winnen met acht punten verschil. Kim Mestdagh en Julie Vanloo bleven driepunters knallen (49-36) en de Spanjaarden bleven maar achter de feiten aanlopen. Vooral Mestdagh (21 punten) was on fire en bij 63-47 zaten de Cats helemaal op rozen richting kwartfinales. Torrens wilde echter niet wijken (65-54), waarop de Cats toch even naar adem moesten happen (69-61).

Bij 70-63 was de kwalificatie weg, maar toen kreeg België nog één inworp. Meesseman (19 punten, 8 rebounds) kwam perfect over het screen en werd helemaal vrij in the paint gevonden door Allemand: de verlossing at the buzzer, zoals dat dan heet.

De Cats schrijven na de bronzen medaille van vorig jaar op het EK dus opnieuw Belgische basketbalgeschiedenis met een stek in de top 8 van het WK. “Nu gaan we vooral eventjes genieten”, straalde uitblinkster Kim Mestdagh. “De kwartfinale is pas vrijdag.” En wie Spanje kan kloppen, kan ook de halve finales halen, natuurlijk...