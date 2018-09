Anonieme bron: “Dienst Vreemdelingenzaken heeft geen tijd voor deftige controle op gezinshereniging”

Aanvragen tot gezinshereniging worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken goedgekeurd zonder afdoende controle. Dat zegt een bron bij de DVZ aan het weekblad Knack, en wordt bevestigd door vakbondsbronnen.

Een nieuwe wet stelt integratie en/of inburgering als voorwaarde voor de verlening van verblijfstitels. Maar volgens een bron binnen de DVZ worden er jaarlijks “duizenden aanvragen met betrekking tot gezinshereniging niet bekeken, waardoor er ook verblijfskaarten worden afgeleverd aan mensen die gezocht worden in het buitenland”.

Vakbondsafgevaardigde Luc Jacobs bevestigt die uitspraak. De dienst gezinshereniging slaagt er volgens hem niet in om het werk naar behoren te doen, omwille van overvolle mailboxen, burn-outs en onderbemanning. “Het gevolg is dat aanvragen tot gezinshereniging worden goedgekeurd zonder een degelijke controle.”

De vakbondsbron en Jacobs schuiven twee oorzaken naar voor: de stijging van het aantal aanvragen sinds de asielcrisis van 2015-2016, en de verstrenging van de voorwaarden door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Directeur ontkent: “Eerder negatieve beslissingen”

François De Smet, directeur van het federaal migratiecentrum Myria, heeft weet van klachten over een “te grote stapel dossiers voor een te klein aantal medewerkers”, maar betwijfelt of de werkdruk het verwerven van een verblijfstitel vergemakkelijkt. Het personeelsgebrek leidt eerder tot snelle, negatieve beslissingen, klinkt het. “Zo gauw ze bij de DVZ merken dat aan één voorwaarde niet is voldaan, nemen ze een negatieve beslissing, zonder het volledige dossier te bestuderen.”

De woordvoerder van staatssecretaris Francken vindt het bovendien nog te vroeg om een evaluatie te maken van de nieuwe wet, die trouwens enkel voor controles bij een kleinere groep (hereniging van derdelanders) een wettelijke basis zou bieden. De directie van de Dienst Vreemdelingenzaken was niet bereid tot commentaar.