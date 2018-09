Oostendse serieverkrachter na zes jaar op de vlucht opgepakt in Polen

Hayk Terterian werd op 14 december 2015 tot een gevangenisstraf van 25 jaar veroordeeld. Hij maakte zich schuldig aan talrijke verkrachtingen en zware mishandelingen in het centrum van Oostende. Foto: if

Hayk Terterian, die al jaren op de Belgische ‘Most Wanted’-lijst stond voor vijf gewelddadige verkrachtingen in Oostende, is vorige week opgepakt in Polen. De 30-jarige Armeen was al zes jaar op de vlucht voor een veroordeling bij verstek tot 25 jaar celstraf in ons land. België vraagt daarom nu om zijn uitlevering.

De toen 24-jarige Terterian pleegde tussen oktober 2011 en de zomer van 2012 negen gewelddadige verkrachtingen en aanrandingen in Oostende: zijn jongste slachtoffer was amper 17, het oudste 43. De politie joeg op de serieverkrachter, maar kwam hem pas in augustus 2012 dankzij DNA-analyse op het spoor. Wanneer ze hem op 24 augustus van dat jaar wilden arresteren in zijn ouderlijke huis in de Duivenhokstraat in Oostende, bleek dat de man net weggevlucht was via de achtertuin.

De rechtbank in Brugge veroordeelde Terterian in 2015 bij verstek tot een gevangenisstraf van 25 jaar, maar van een celstraf uitzitten was bij gebrek aan dader geen sprake. Terterian werd in verschillende landen getraceerd, maar kon telkens ontkomen. Tot vorige week: het FAST-team van de federale politie, dat jaagt op voortvluchtige criminelen, kreeg bericht uit Polen dat in de noordwestelijke stad Szczecin een man die wel érg hard leek op Terterian, die intussen hoog op de Belgische ‘Most Wanted’-lijst stond, was gearresteerd voor slagen en verwondingen. Vingerafdrukken hebben nu alle twijfel verbannen: het gaat wel degelijjk om Terterian.

De man zit momenteel in de gevangenis van Szczecin, het Belgisch gerecht vraagt om zijn uitlevering. Omdat de man bij verstek werd berecht, kan hij verzet aantekenen tegen zijn veroordeling. Als dat gebeurt, komt er waarschijnlijk een nieuw proces.