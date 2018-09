Premier Charles Michel is duidelijk na uitspraken van Trump: “Europa moet niet de volger zijn van Amerika

De toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump heeft premier Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gesterkt in hun overtuiging dat België en Europa consensus en multilateralisme moeten blijven prediken op het wereldtoneel. “Wij moeten in Europa onze eigen keuzes maken”, zo reageerde premier Michel dinsdag op de speech van Trump voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

“Europa moet niet de volger zijn van Amerika. We zijn een sterke partner wat betreft de verdediging van fundamentele waarden en vrijheden, maar we moeten in Europa ook onze eigen keuzes maken, en meer doen voor onze veiligheid, meer investeren in defensie en onze eigen strategie hebben voor de geopolitieke uitdagingen van morgen”, zo verklaarde Michel.

Zo lanceerde Trump voor de Algemene Vergadering een oproep om Iran te isoleren. De Europeanen doen er alles aan om het nucleaire akkoord met Teheran overeind te houden. “Zo’n akkoord in twee seconden schrappen is risicovol, denken wij. Daarom proberen we met de Europese Unie een dialoog te houden met Iran, voor meer zekerheid dat Iran zijn engagementen zal respecteren”, aldus Michel, die later op dinsdag president Hassan Rohani ontmoet.

Vanaf januari neemt België twee jaar lang plaats in de VN-Veiligheidsraad. “Ik ben meer dan ooit overtuigd dat we een belangrijke rol zullen hebben om de boodschap van het multilateralisme te blijven uitdragen”, meent minister Reynders, die voorafgaand aan de speech van Trump overleg had met zijn ambtgenoten uit de Europese lidstaten die deel zullen uitmaken van de Veiligheidsraad.