Bij Gert Late Night zwemmen ze sowieso in de gin-tonic, maar dit keer kon er wel champagne van af: voor het eerst lokte de talkshow meer kijkers dan Van Gils & Gasten. Moet Lieven Van Gils zijn kroon definitief afgeven aan Gert Verhulst of maakt één zwaluw de lente niet? We zetten de feiten op een rij.