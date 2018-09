HasseltZelfs wie fit is en voldoende sport, loopt ernstige gezondheidsrisico’s als hij overdag te veel zit. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. “We zitten gemiddeld acht tot twaalf uur per dag”, weet Wouter Franssen van de UHasselt, die Limburgers wil aanmoedigen om wat minder tijd in hun zetel of bureaustoel door te brengen.