Het debat in Oudsbergen: wat wordt Roy?

Alle partijen vinden dat er in Opglabbeek een nieuwe sporthal moet komen. De zandwinning op Donderslag is voor N-VA geen goed idee, terwijl Groen het wel ziet zitten mits harde garanties. En alle partijen zien een andere toekomst voor de commanderij van Gruitrode.

Een pittig debat in fusiegemeente Oudsbergen, dat niet in de gemeenteraadszaal plaats vond want dan was het kiezen tussen Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode. “We hebben dit opgelost met een bus die de lijsttrekkers en hun supporters heeft opgehaald in Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode”, aldus hoofdredacteur Ivo Vandekerckhove. De bus mét debattafel hebben we op de grens van beide gemeenten gezet, aan de blauwbessenkwekerij in Gruitrode.