“Hij deed alles verkeerd, en plots was hij weg”

Bree/MaaseikBij het Limburgse parket loopt momenteel een onderzoek naar het faillissement van het Breese vennootschap van aannemer Franky M.. De aannemer, die vooral renovaties uitvoerde, heeft een totale schuldenlast van 354.000 euro bij 47 schuldeisers. Onder hen leveranciers en overheden, maar ook heel wat jonge gezinnen die elk tot 42.000 euro in rook zagen opgaan. Het parket onderzoekt nu of het om een frauduleus faillissement gaat. “Alles wat Franky deed, deed hij verkeerd. En op een dag was hij plots weg.”