“Ons doel: de schooluitval in Genk stoppen door juiste studiekeuze”

GenkIn Genk gaat morgen de nieuwe fusieschool Atlas College officieel van start. De school past nu al toe wat in september 2019 de regel wordt in Vlaanderen: de richtingen zijn er ingedeeld in domeinen, termen als ASO, TSO en BSO zijn geschrapt. “Alle nieuwlichterij zit in deze school”, zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Maar daar gaat het niet om. Ons doel is de uitval in het secundair te stoppen.”