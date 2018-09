België is nummer 2 in kernenergie van de wereld en toch gaat het licht hier misschien uit

BrusselVandaag geeft Elia, beheerder van ons hoogspanningsnet, in het parlement uitleg over het stroomtekort waar we in november op afstevenen. Energiespecialisten zijn het erover eens: de afgelopen jaren is er in ons land op het vlak van energiebeleid niet veel gebeurd. “De twee kerncentrales die N-VA langer wil openhouden, zullen zelfs niet volstaan.”