Meer dan 2.000 kilometer. Of in vogelvlucht: van Hasselt tot bijna in Moskou. Zover stapt Koen Keijers jaarlijks op een golf course. “Ik hou al mijn rondjes nauwkeurig bij. En in de voorbije 52 weken, dus een jaar, heb ik welgeteld 3.632 holes gespeeld. Een equivalent van 201 rondjes, waar je gemiddeld zo’n 10 km loopt. In totaal dus goed voor 2.010 km”, zegt de 61-jarige Hasselaar.