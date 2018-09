Albanië beschuldigt België van dodelijk getreuzel: “In tussentijd kon Rustemi moorden plegen”

Volgens de Albanese regering heeft België er vijf maanden over gedaan om duidelijkheid te scheppen over het statuut van de voortvluchtige crimineel Safet Rustemi. Op die tijd kon diens clan bijgevolg “ernstige misdrijven, waaronder moorden, plegen”, aldus de Albanese staatssecretaris Besfort Lamallari in Terzake.

De Albanese politie schaduwde de clan van Safet Rustemi (die in Albanië bekendstaat als Safet Bajri) al maanden met telefoontaps en zelfs drones. Maar de door België gezochte crimineel kon - samen met tien kompanen - pas afgelopen weekend worden opgepakt in de Albanese hoofdstad Tirana.

Maar volgens de Albanese regering had Rustemi veel eerder kunnen opgepakt worden, als België niet zo had getreuzeld met het overhandigen van het vonnis van een Belgische rechter. “De Albanese autoriteiten hebben sinds april 2018 meermaals gevraagd naar de beslissing van de rechtbank”, zegt de Albanese staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Besfort Lamallari.

Dat vonnis moest het mogelijk maken dat Rustemi zijn Belgische straf uitzat in Albanië, aangezien België geen akkoord heeft met Albanië over het uitleveren van onderdanen. “Maar in tussentijd kon Rustemi ernstige misdrijven, waaronder moorden, plegen”, aldus Lamallari.

Geens: “Menselijke vergissing”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijst de beschuldiging van de Albanese regering van de hand, en wijst erop dat er in Albanië een hevige strijd woedt tussen meerderheid en oppositie over corruptie. “Dit land zit in een hevige strijd waarin de pot de ketel voortdurend verwijt”, zegt hij.

Al erkent Geens wel dat er ook aan Belgische kant iets fout liep met de procedure. “Men had de strafuitvoeringsprocedure moeten toepassen, maar men heeft de overbrengingsprocedure toegepast”, aldus de minister. “Men kan dat een menselijke vergissing noemen.”

Geens had naar eigen zeggen ook liever gehad dat het dossier vroeger was overgemaakt, maar volgens de minister is het belangrijkste dat de hele bende is opgerold met een goed geconcerteerde actie van de Albanese en de Belgische politie.