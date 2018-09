Leopoldsburg -

In de aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober gaan heel wat lokale politici langs bij de inwoners van hun gemeenten in de hoop hen te overtuigen voor hen te stemmen. Dat dat niet altijd zonder gevaar is, bewijst CD&V-voorzitter Wouter Beke. De burgemeester van Leopoldsburg heeft zijn kuitspier verrekt. “De huisbezoeken beginnen hun tol te eisen”, schrijft hij op Facebook.