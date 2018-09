Ook parlementair medewerker van N-VA was betrokken bij Schild & Vrienden

Carl Deconinck (inzet) gaf in augustus 2017 een les boksen aan Schild & Vrienden Foto: if

Ook een parlementair medewerker van de N-VA was (zijdelings) betrokken bij de omstreden Vlaams-nationalistische groepering Schild & Vrienden: Carl Deconinck gaf in augustus 2017 een zelfverdedigingsles aan de rechts-radicale groep, en was ook betrokken bij een opgemerkte actie aan het Gentse Gravensteen. Dat meldt het tijdschrift Knack.

Foto’s op het Instagram-account van Schild & Vrienden tonen (tot op vandaag) hoe leden van de groep op 27 augustus 2017 in hun typische blauwe T-shirts, met bokshandschoenen en scheenbeschermers, een les boksen en Krav Maga krijgen. Dat laatste is een vechtstijl die ontwikkeld werd door het Israëlische leger.

Lesgever die dag was onder andere Carl Deconinck, die werkt als parlementair medewerker van N-VA-Kamerlid Jan Vercammen. “Ik verzorgde het luikje boksen. Ik beoefen de sport al tien jaar”, bevestigt Deconinck aan het weekblad Knack. Dat Schild & Vrienden aandacht schenkt aan gevechtstechnieken, baart hem geen zorgen: “Bij de paramilitaire paraatheid van de groep moet u zich niet veel voorstellen. De avond voor mijn initiatie, bijvoorbeeld, hadden ze een cantus gehouden. De fysieke paraatheid viel dus best tegen.”

Deconinck was ook betrokken bij de actie van Schild & Vrienden aan het Gravensteen in Gent. In maart 2017 vernielden enkele leden van de groep eerst een spandoek van linkse activisten, waarna ze een eigen spandoek ontrolden. Dat spandoek werd bezorgd door Deconinck. “Maar dat was gewoon omdat die in Brussel was geleverd, en ik als een van de weinigen uit de groep in Brussel werk.”

Deconinck bracht de vlag voor de actie van Schild & Vrienden aan het Gravensteen van Brussel naar Gent Foto: DVH

Deconinck: “Ik wens mensen die mijn mening niet delen niet elke dag de dood toe”

Deconinck tilt zelf niet zo zwaar aan zijn betrokkenheid bij de omstreden groep: “Ik steun alle leuke pro-Vlaamse, centrumrechtse initiatieven. En zo heb ik Schild & Vrienden ook leren kennen, bijvoorbeeld met hun zwerfvuilacties”, zegt hij in Knack. Hij wacht naar eigen zeggen dan ook het gerechtelijk onderzoek af alvorens zich uit te spreken over het racistische en seksistische karakter van de groep.

Deconinck benadrukt ook dat hij niet erg actief betrokken was bij Schild & Vrienden: “Ik reageerde weleens op Facebook en likete iets. Maar ik ben gewoon nogal actief op sociale media.” Hij ontkent ook zelf hatelijke berichten te hebben gepost, al wordt dat tegengesproken door bronnen van Knack. Zo zou Deconinck een bericht waarin communistische studenten met de woorden “Jullie krijgen allemaal een plaatsje in mijn helikopter. De eindbestemming is de oceaan” (een toespeling op de executiemethode van de Chileense dicator Augusto Pinochet, nvdr.) geliket hebben. Daarmee geconfronteerd, verwijst Deconinck in Knack naar zijn slechte geheugen: “Het is nu niet zo dat ik elke dag mensen die mijn mening niet delen de dood toewens.”

N-VA: “Dezelfde procedure als alle anderen”

N-VA moest de afgelopen weken al acht kandidaten schrappen van de kieslijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Of zijn betrokkenheid ook gevolgen zal hebben voor Deconinck is niet zeker: partijwoordvoerder Bram Bombeek laat in een reactie weten dat de man “dezelfde procedure zal doorlopen als de anderen. Eerst een gesprek, en afhankelijk daarvan verwijzing naar het interne disciplinaire orgaan Verzoening en Tucht.”