UHasselt wil ongezond zitgedrag van gezonde Limburgers aanpakken: “We zitten veel meer dan we zelf denken”

Zelfs wie fit is en voldoende sport, loopt ernstige gezondheidsrisico’s als hij overdag te veel zit. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. “We zitten gemiddeld acht tot twaalf uur per dag”, weet onderzoeker Wouter Franssen van de UHasselt, die met een nieuwe reeks studies Limburgers wil aanmoedigen om wat minder tijd in hun zetel of bureaustoel door te brengen.

In de auto, op kantoor, voor de televisie,…de Belg breng een gigantisch deel van de dag zittend door. “Veel meer dan we zelf denken”, zegt doctoraatsstudent Wouter Franssen van de faculteit Revalidatiewetenschappen aan de UHasselt. “Als je de optelsom maakt, kom je gemakkelijk aan acht tot twaalf uur per dag. Bovenop de tijd die we in bed doorbrengen.”

Bovendien blijkt dat sedentaire gedrag niet zonder risico. “Dat je van veel zitten niet gezonder wordt, is ...