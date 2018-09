Pools-Vlaamse filosofe vindt geluk zwaar overschat: “De wereld is ook echt een slechte plek”

Ze is de rusteloosheid zelve, Alicja Gescinska (37). De jonge Pools-Vlaamse filosofe kan letterlijk en figuurlijk niet stilzitten: “Als ik met het ene project bezig ben, denk ik al aan het volgende”, zegt ze. Tegelijkertijd speelt diezelfde rusteloosheid haar ook parten, vooral wanneer donkere wolken doorheen haar denkende brein trekken. “Geluk wordt fel overschat”, aldus de schrijfster. “De default position van de mens ís niet gelukkig zijn. En wat mezelf betreft: ik denk dat iemand die de dingen overdenkt, het sowieso lastiger heeft. Bovendien ben ik ook al vaak geconfronteerd geweest met lijden, met ziektes, met afscheid. De dood zit constant in mijn achterhoofd.”

Met een brede glimlach zwaait Alicja Gescinska de deur open van haar mooie herenhuis in de rustige bossen van Beerse. Een glimlach die niet verraadt dat de jonge filosofe de voorbije week amper geslapen heeft. “Mijn vijfjarig zoontje Nathanael heeft in het ziekenhuis gelegen”, zegt Alicja. “Alles begon twee weken geleden met buikpijn; de huisarts dacht dat hij buikgriep had. Maar het beterde niet, waarna gedacht werd aan een blaasontsteking omdat hij moeilijk kon plassen. De pijn ...