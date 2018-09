Aanhangers Grijze Wolven hacken Instagram van Nina Derwael

Aalst (Sint-Truiden) / Brustem / Engelmanshoven / Gelinden / Groot-Gelmen / Halmaal / Kerkom-bij-Sint-Truiden / Ordingen / Sint-Truiden / Zepperen / Duras / Gorsem / Runkelen / Wilderen / Velm -

Het Instagramaccount van Nina Derwael is gehackt. Haar 17.200 volgers krijgen nu Turks-nationalische boodschappen te zien, waarin de extreemnationalistische Grijze Wolven verheerlijkt worden. De turnster is niet het eerste slachtoffer in de internationale gymnastiek, maar staat machteloos. “We doen er momenteel alles aan om haar e-mailadres te beveiligen, want ook dat proberen ze nu te hacken”, zegt haar mama Marijke Lammens. Vermoedelijk willen de hackers geld om het account weer vrij te geven.