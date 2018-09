ITF Valencia - Maryna Zanevska bereikt tweede ronde

Maryna Zanevska (WTA 214) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het ITF-toernooi in het Spaanse Valencia (gravel/60.000 dollar).

Zanevska klopte in de eerste ronde Kathinka Von Deichmann (WTA 154) uit Liechtenstein in twee sets: 7-5 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 17 minuten. In de achtste finales wacht de Oekraïense Katarina Zavatska (WTA 175) of de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 195).

Ysaline Bonaventure (WTA 122), het tweede reekshoofd, sneuvelde eerder op de dag in de eerste ronde tegen thuisspeelster en wildcard Guiomar Maristany Zuleta de Reales (WTA 340): 6-4, 4-6 en 6-4. Marie Benoit (WTA 285) komt later nog in actie in de eerste ronde.