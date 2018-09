Slecht nieuws voor Stoffel Vandoorne, Italiaan bevestigd bij Sauber F1 team

Het Alfa Romeo Sauber F1 team heeft vandaag Antonio Giovinazzi bevestigd als tweede rijder. Daarmee valt er opnieuw een mogelijk F1-racezitje voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne weg.

Giovinazzi maakt deel uit van de Ferrari Driver Academy en zijn bevestiging als racepiloot bij Sauber in 2019 komt dan ook niet geheel als een verrassing. Gezien de nauwe banden tussen Ferrari en Sauber mag Ferrari minstens één rijder afvaardigen.

Dit seizoen debuteerde Charles Leclerc als lid van de Ferrari Driver Academy bij Sauber. De Monegask maakt komend seizoen de overstap naar Ferrari. Giovinazzi volgt nu in de voetsporen van Leclerc en gaat als vaste racepiloot aan de slag bij Alfa Romeo Sauber.

Vorig seizoen mocht Giovinazzi al eens twee races invallen bij Sauber om de geblesseerde Pascal Wehrlein te vervangen. Volgend jaar mag hij een volledig seizoen afwerken en als Italiaan is hij dan ook bijzonder trots om voor een merk als Alfa Romeo te mogen rijden.

"Het is echt een droom die uitkomt," aldus Giovinazzi. "Ik vind het geweldig dat ik de kans krijg om voor dit team te rijden. Als Italiaan is het een enorme eer om voor een iconisch en succesvol merk als Alfa Romeo te mogen rijden en het te vertegenwoordigen in de Formule 1."

De bevestiging van Giovinazzi is slecht nieuws voor de Zweed Marcus Ericsson die zijn racezitje bij de Zwitserse renstal verliest. Ericsson werd door Sauber bevestigd als derde rijder.

Ook voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne is de bevestiging van Giovinazzi geen goed nieuws. Vandoorne hoopte stiekem kans te maken op het racezitje bij Sauber.

Op het eerste zicht lijken Toro Rosso en eventueel Williams nog een mogelijkheid, al lijkt Vandoorne nog het meeste kans te maken in de rol van testrijder bij een F1-team, dit in de hoop om in 2020 terug als racepiloot in actie te kunnen komen.

