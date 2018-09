Goed nieuws: Nederlandse rittenwedstrijd opnieuw op de kalender in 2019

Onder meer Andre Greipel won in het verleden meermaals in de Ster ZLM. Foto: Photo News

Na één jaar afwezigheid keert de Ster ZLM Toer volgend jaar terug op de kalender. De wedstrijd zal voortaan ZLM Toer heten en vindt plaats van woendag 19 tot zondag 23 juni 2019.

Begin april raakte bekend dat de Ster ZLM Toer dit jaar niet plaats zou vinden omdat de organisatie er niet in was geslaagd het rittenschema rond te krijgen. Maar het was toen al duidelijk dat het de ambitie was om in 2019 op de kalender terug te keren, weliswaar met een andere organisator maar met verzekeringsgroep ZLM nog steeds als hoofdsponsor. Over het parcours werden nog geen details vrijgegeven.

De Ster ZLM Toer was de voorbije seizoenen uitgegroeid tot een belangrijkste voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk waar vooral de spurters graag naar kwamen afgezakt voor hun laatste wedstrijdkilometers. Er stond ook altijd één Ardennen-etappe op het programma met aankomst op La Gileppe. Onder meer Tim Wellens, Sep Vanmarcke en Philippe Gilbert kroonden zich in het verleden tot eindwinnaar. De laatste editie werd in 2017 gewonnen door de Portugees Concalves.