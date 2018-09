VIDEO. Ramp met spookrijdende vrachtwagen in Antwerpse haven maar nipt vermeden

Er is een bloedstollend filmpje opgedoken met een spookrijdende truck in de Waaslandhaven. Een vrachtwagen die voorbij stak, kon maar net op tijd uitwijken. “Was die truck er twee seconden eerder, dan was dit helemaal anders geweest”, zegt Eddy Van Holsbeke, zelf een truckchauffeur, die met zijn dashcam alles vastlegde.

De feiten speelden zich vorige dinsdag omstreeks 7.25 uur af in de Waaslandhaven, op een nieuw stuk weg in de buurt van het Deurganckdok. “Ik kwam van kaai 1742 en reed richting kaai 1700, naar schatting tegen bijna 60 km/u op een tweebaansweg”, zegt chauffeur Eddy Van Holsbeke van het bedrijf Transport Heirwegh (Zele). “Ter hoogte van een bocht naar links haalt een collega me in, pakweg tegen 65-70 km/u. Die is snel moeten uitwijken naar rechts, want plots duikt daar een truck uit de andere richting ...