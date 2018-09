Topsportcontract in gevaar voor Ann-Sophie Duyck na zwakke prestatie op WK tijdrijden: “Ik ben immens ontgoocheld”

In Qatar, Richmond en Ponferrada finishte Ann-Sophie Duyck drie jaar op rij in de top tien van de WK-tijdrit, met als uitschieter de vijfde plaats in 2014. Vorig jaar werd het een 16e plek op een parcours dat het hare niet was in Bergen. Dinsdag verging het de Belgische nog minder, met een 28e plaats in Innsbruck.

“Ik ben immens ontgoocheld”, verklaarde Duyck na afloop, in tranen. “Vooraf had ik luidop geen plaats vooropgesteld, geen cijfer, maar dat er nu een 2 voor zou staan had ik totaal niet verwacht. Dit is een zware teleurstelling, maar het is een beetje zoals de teneur van mijn hele seizoen dat niet loopt zoals ik wil.”

Nochtans was het gevoel op de fiets wel goed bij Duyck. “Ik reed mijn tijdrit perfect volgens plan en heb niet het gevoel dat ik ergens stilgevallen ben. Integendeel, naar mijn idee kon ik nog versnellen in het tweede deel, nog door die muur gaan. Ik heb me compleet kapot gereden om tot aan de finish te geraken. Dit resultaat snap ik totaal niet. Indien ik nu een slechte dag zou hebben, of ziek ben of geblesseerd, dan zou ik het nog begrijpen, maar nu? Ik heb hier echt naar toegewerkt en dan keer je huiswaarts met zo’n resultaat. Dit is echt nog niet mijn seizoen geweest en ik ben nog niet vaak blij kunnen zijn.”

Na haar negende plaats op het EK valt ze nu opnieuw buiten een top acht, wat haar toekomst en haar contract als topsportster in gevaar brengt bij Sport Vlaanderen. “Daar durf ik nu even niet aan denken”, klonk het nog, “laat me eerst dit nog verwerken”.