Goffin maakt zich op voor confrontatie met Andy Murray

David Goffin (ATP 11) neemt het in de tweede ronde (achtste finales) van het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/733.655 dollar) op tegen Andy Murray (ATP 311).

De 31-jarige Schot moest in zijn wedstrijd van de eerste ronde aan de bak tegen de Chinees Zhizhen Zhang (ATP 340). Murray won set 1 met 6-3, maar verloor de tweede in 6-7 (3/7). In de beslissende derde set gaf Zhang bij een 4-2 voorsprong voor Murray op.

De 27-jarige Goffin, het eerste reekshoofd in Shenzhen, was in de eerste ronde vrij.