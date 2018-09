Trump uitgelachen tijdens VN-vergadering: “Meer verwezenlijkingen dan gelijk wie”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn toespraak bij het begin van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gepocht met de verwezenlijkingen van zijn regering. Vanuit de zaal weerklonk gedempt gelach.

“Mijn administratie heeft meer bereikt dan zo goed als elke administratie in de geschiedenis van dit land”, zei Trump bij het begin van zijn toespraak. Die woorden ontlokten gelach bij de verzamelde wereldleiders in de zaal. “Zo juist”, aldus nog Trump. “Ik verwachtte die reactie niet, maar dat is ok.” Daarop volgde luider gelach en wat applaus.

“Wereldwijde isolatie Iraanse regering”

Tijdens zijn toespraak riep Trump ook op tot de internationale isolatie van de Iraanse regering. “We roepen alle landen ertoe op het Iraanse regime te isoleren, zolang zijn agressies aanhouden”, aldus Trump. De leiders van Iran “zaaien chaos, dood en vernieling”, haalde Trump uit. Volgens hem hebben de buurlanden van Iran een zware tol betaald voor de agressie en expansie van Iran.

Trump verdedigde ook de unilaterale terugtrekking van de Verenigde Staten uit het akkoord over het Iraanse kernprogramma. Hij noemde dat akkoord nog “afschuwelijk” en zei dat “vele landen in het Midden-Oosten” zijn beslissing “erg steunden”.

Donald Trump tells UN General Assembly "war will follow" after his decision to re-impose sanctions on Iran, who he accuses of "slaughter in Syria and Yemen" https://t.co/NdRjlmfxjc pic.twitter.com/tFPYJcJV4c — BBC News (World) (@BBCWorld) September 25, 2018

“De Iraanse leiders plunderen de voorraden van het land om zichzelf te verrijken en om herrie te schoppen in het Midden-Oosten en ver daarbuiten”, aldus nog Trump. “Het Iraanse volk is terecht verontwaardigd dat hun leiders miljarden dollar van de Iraanse schatkist hebben verduisterd, waardevolle delen van de economie van het land in beslag hebben genomen... Allemaal om hun tussenpersonen uit te sturen om oorlog te voeren.”

De Amerikaanse president maande andere landen aan om zich bij de VS aan te sluiten en de economische druk op Iran te hernemen