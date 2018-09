Luca Brecel strandt in eerste ronde China Championship snooker

Luca Brecel (WS 12), de regerende kampioen, is niet voorbij de eerste ronde geraakt op het China Championship snookertoernooi (808.000 euro). In het Chinese Guangzhou moest de 23-jarige Limburger met 5-3 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Martin O’Donnell (WS 67).

In een gelijkopgaande wedstrijd lukte de 32-jarige O’Donnell breaks van 97, 58 en 54. Brecel stelde telkens gelijk en potte breaks weg van 67, 60 en 56. Bij een 3-3 stand kwam de Engelsman, die begin dit jaar de halve finales speelde in de Snooker shoot-out, na een 55 break op een frame van de overwinning. Brecel kreeg in frame acht nog een kans maar het was O’Donnell die de frame won.

Eerder dit jaar moest Brecel ook al in de eerste ronde van de Gibraltar Open met 4-1 onderdoen voor O’Donnell.